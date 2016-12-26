Шойгу решил увековечить имя погибшего в авиакатастрофе Ту-154 Валерия Халилова

Память о погибшем при крушении Ту-154 Валерии Халилове будет сохранена для будущих поколений. Так решил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу заявил, что в честь художественного руководителя Ансамбля имени Александрова будет названо Московское военно-музыкальное училище. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно о том, что Рамзан Кадыров решил присвоить имя Доктора Лизы одной из больниц в Грозном. Чеченский лидер отметил, что Елизавета Глинка предпочла спасение детских жизней в «горячих» точках спокойной работе в какой-нибудь клинике. Он также заявил, что погибшие в ужасной авиакатастрофе под Сочи достойны того, чтобы их имена вошли в историю нашей страны.