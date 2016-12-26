Трап потерпевшего крушение Ту-154 нашли в Черном море

Сегодня в Черном море нашли запасной трап самолета Ту-154 Минобороны РФ, который вчера потерпел крушение.

Это удалось благодаря слаженной работе спасателей, круглосуточно исследующих дно. В настоящий момент на месте случившейся трагедии работают 135 водолазов, 39 кораблей, а также 7 глубоководных аппаратов, передает Life. Уточняется, что ситуацию в значительной мере осложняет сильное течение.

В настоящее время специалистам удалось обнаружить пять иллюминаторов, детали сидений, одно колесо от шасси, кислородные баллоны, фрагмент обшивки, а также запасной трап.

Читайте также:

Авиапром – переходим на фанеру



