Регионы могут лишиться возможности регулировать наценки на детское питание

Минсельхоз РФ планирует внести на рассмотрение правительства проект постановления, согласно которому регионы утратят право на регулирование наценок, устанавливаемых на детское питание. Данный документ уже утвержден в ряде ведомств. Также стало известно, в связи с чем хотят принять такое решение.

Как рассказала помощник главы Минэкономразвития, регулирование надбавок не имеет существенного влияния на цену детского питания. Елена Лашкина утверждает, что такой контроль может приводить к росту стоимости других товаров. Продавцы просто перераспределяют свои издержки на остальную продукцию, сообщает ria.ru.

Также тревогу бьют ритейлеры. Они утверждают, что торговля детским питанием становится практически нерентабельной. Минсельхоз считает, что часть детского питания может вообще исчезнуть из продажи, если не отменить регулирование наценок в регионах.