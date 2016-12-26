Российский министр назвал основные версии катастрофы Ту-154

Появились официальные версии трагического инцидента в Краснодарском крае, в ходе которого разбился самолет Ту-154.

Как заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов, воздушное судное могло потерпеть крушение по двум причинам. Это технические неполадки либо ошибка, которую допустил экипаж лайнера. Версия о террористическом акте властями не рассматривается по причине отсутствия подтверждающих ее сведений. Окончательную причину крушения установит специальная комиссия, подчеркнул Соколов.

Ранее в понедельник «АН-онлайн» сообщили о том, что в российскую столицу из Сочи вылетел самолет с телами жертв катастрофы. Также Ил-76 доставит в Москву обломки разбившегося над Черным морем лайнера.

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