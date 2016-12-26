Появились новости о процессе поисков на месте крушения самолета Минобороны

За минувшие сутки поиски на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море не прекращались ни на минуту.

самолета, предает портал Минобороны РФ. К настоящему моменту группировка поисковых сил составляет 3,5 тысячи человек. Почти за 24 часа с момента падения воздушного судна специалистам удалось найти тела одиннадцати человек, которые находились на борту и 154 обломка, предает портал Life данныеРФ.

Уточняется, что поисковые работы проводятся в три смены. Сейчас к поискам тел погибших в катастрофе Ту-154 подключились семь кораблей Черноморского флота, в частности, фрегат "Адмирал Григорович".