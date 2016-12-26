Платная парковка впервые вводится в семнадцати московских районах

Уже сегодня, 26 декабря, в Москве состоится крупное расширение парковочного пространства.

Уточняется, что в семнадцати районах столицы платная парковка вводится впервые - это аварийно опасные участки и места большого скопления автомобилей. Расширение коснется в общей сложности 206 улиц, то есть 4% от общего числа улиц Москвы, в основном у торговых центров, станций метро, железнодорожных станций, а также остановок.

Полный список мест, где с сегодняшнего дня придется заплатить за парковку машины, можно найти на новостном портале "Газета.Ru".