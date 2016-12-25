Известная артистка рассказала, как избежала гибели на Ту-154

Актриса театра и кино Ольга Чурсина сегодня отмечает сразу два рождения. Родившаяся 25 декабря артистка сегодня должна была лететь на авиабазу Хмеймим на разбившемся близ Сочи Ту-154.

Как рассказала Чурсина в интервью Life, ее команда “Кинодесант” должна была вылететь в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных, однако в последний момент их выступление решено было перенесли на Рождество. В результате вместо команды Чурсиной в Сирию вылетал ансамбль им. Александрова.

Немногим ранее похожей историей поделился и ведущий солист ансамбля Вадим Ананьев. Его спасло от гибели рождение сына, из-за которого артист решил отказаться от выступления.