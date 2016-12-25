МИД отреагировал на комментарий советника Порошенко о Ту-154

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на язвительные слова советника украинского президента Юрия Бирюкова, предложившего отнести к посольству России бутылочку “боярышника”.

Как написала Захарова на своей странице в Facebook, радость, которую испытывают на Украине по такому трагическому поводу, объясняется достаточно просто - тем, что к власти в этой стране пришли люди, поддерживаемые радикалами и националистами.

Немногим ранее Бирюков заявил, что гибель “80 военнослужащих” Российской армии в авиакатастрофе вызывает у него только желание отнести к российскому посольству бутылочку “Боярышника”.

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