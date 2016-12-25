Министр транспорта: запрещать полеты Ту-154 - нецелесообразно

Российский министр транспорта Максим Соколов высказал свое мнение по поводу возможного запрета полетов самолетов типа Ту-154. По его мнению, в настоящий момент вводить какие-либо ограничения на эксплуатацию судов такого типа нецелесообразно.

Самолет Ту-154 разбился сегодня утром через несколько минут после дозаправки в Сочи. На борту находилось более 90 человек - артисты ансамбля им. Александрова, а также журналисты, госслужащие, военные и глава благотворительного фонда. По предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил.

В настоящее время в Черном море продолжается поисковая операция. Предположительно, тела большинства погибших находятся внутри фюзеляжа на глубине около шестидесяти метров.

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