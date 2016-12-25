Уходит в отставку министр экономического развития Крыма

С Нового года Крым остаётся без министра экономического развития Валентина Демидова. Сегодня в пресс-службе главы республики подтвердили, что он подал заявление об отставке с должности по собственному желанию.

В Кабмине Крыма Демидов отработал полтора года. При его участии была разработана стратегия социально-экономического развития полуострова до 2030 года. Причиной увольнения в СМИ называют переход госслужащего на новое место в городе Севастополе, предположительно – главой одного из департаментов. Однако до конца уходящего года он доработает. Известно, что еще в сентябре текущего года сам министр отрицал достоверность слухов о грядущем переходе в правительство Севастополя.

Валентину Демидову 40 лет, он уроженец Липецкой области. Оканчивал учёбу и начинал трудовую деятельность уже гражданином Украины, в Одессе и Крыму (г.Армянск).