Самолёты падают, потому что российский авиапром убивают клоуны из шоу-бизнеса

Авиапром страны увяз в патологической зависимости от безграмотных и алчных управленцев госкорпораций, выходцев из шоу-бизнеса.



Уровень некомпетентности руководства в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») зашкаливает, а Минпромторг, который призван рулить промышленностью страны, в реальности ничего поделать не может. Да и не хочет – менеджмент Минпромторга, ОАК и ОДК уже давно напоминает осточертевший всем семейный клан. Все друг друга знают как облупленных, но терпят, будучи повязанными круговой порукой.



Глава ОАК Юрий Слюсарь до авиации занимался шоу-бизнесом и владел неким продюсерским центром «Монолит». В 2007 году его поймали на воровстве по незаконному распространению песен группы «Ласковый май». Владелец этого самого «ЛМ» Андрей Разин в результате отсудил у Слюсаря и получил с него 22 млн 502 тыс. рублей. Мало того, будущий глава всего российского авиапрома руководил с 2006 года национальной ассоциацией производителей фонограмм!



И вот вороватый фонограмщик руководит всем авиапромом! Кто его туда протащил? Кто стоит за вредительством и унижением тысяч российских инженеров и рабочих? Что может сделать для престижа страны любитель музыкальной и позорной «фанеры»? Почему он не работает с Филиппом Киркоровым или Машей Распутиной? Кто в Госдуме, Народном фронте или Совете Федерации озаботится этим тихим ужасом?



Пока на эти вопросы не будут даны ответы, России предстоит довольствоваться фанерной авиацией с бумажными результатами, хотя стране нужны реальные самолёты.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



