Ездить по Новосибирску на велосипедах – занятие экстремальное, но Деды Морозы и их спутницы Снегурочки – персонажи закаленные. Хотя по сибирским меркам, в городе 25 декабря довольно тепло - 12 градусов.

Велозаезд назывался «Привет, велосипед!», передает портал НГС.

Требования к велосипедистам были минимальны: надо было надеть костюм Деда Мороза (Санта-Клауса, Снегурочки, оленя, елочки и т.п.) и проехать в этом наряде по улицам Новосибирска. Велопробег прошел через весь город, а он, надо сказать, не маленький.

Участники заезда к костюмам отнеслись не слишком ответственно, - многие обошлись лишь накладными бородами, но «полноценную» Снегурочку на велосипеде увидеть удалось. Сообщается, что в заезде участвовало более двух десятков велосипедистов.