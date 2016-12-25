В Израиле скончался автор монологов для Аркадия Райкина Феликс Кривин

В ночь на 25 декабря в Израиле ушел из жизни поэт, сатирик и философ Феликс Кривин. Автор миниатюр для Аркадия Райкина умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил в «Фейсбук» друг Кривина актер Лев Луцкер.

Украинский актер Лев Луцкер с прискорбием сообщает о кончине своего друга, прекрасного человека, философа и писателя Феликса Кривина.

Кривин начал издавать книги в 1960 году в СССР. Его небольшие по объему произведения сразу вызвали интерес критиков. Литераторы признавали, что «маленькому жанру» Феликса Кривина «по плечу разные и большие нагрузки». Наиболее известные произведения Кривина – «Вокруг капусты», «В стране вещей», «Слабые мира сего», «Миллион лет до любви», «Изобретатель вечности» и многие другие.

Кривин был автором колких интермедий для сатирика Аркадия Райкина.

Феликс Кривин родился в 1928 году в Мариуполе (Украина). В Израиль писатель переехал в 1998 году. Рассказы Кривина вошли в Антологию сатиры и юмора России XX века.