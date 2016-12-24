Бывший посол России в Армении скончался в возрасте 84 лет

Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни советский и российский дипломат, бывший посол России в Армении Владимир Ступишин. Об этом трагическом событии сообщил официальный представитель армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.

На своей странице в Facebook дипломат в связи с кончиной бывшего посла выразил свои соболезнования его родным и близким, а также всем, кто его знал и работал с ним. Балаян отметил, что Ступишин был настоящим патриотом и большим другом народа Армении.

Владимир Петрович Ступишин был первым чрезвычайным полномочным послом России в Армении после распада Советского Союза.

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