Мединский: передача золота скифов Украине - это похищение

Российский министр культуры Владимир Мединский назвал решение суда Амстердама по скифскому золоту беспрецедентным и юридически нелепым. По его мнению, если оно вступит в силу, то крайне негативно отразится на взаимодействии фондов.

Мединский пояснил, что экспонаты принадлежат Крыму, поскольку именно сотрудники местного музея нашли их, провели реставрацию, изучили и ввели в музейные фонды, поэтому передачу золота Украине можно рассматривать только как похищение.

Кроме того, по мнению министра, решение нидерландского суда негативно отразится на обмене между фондами. Мединский подчеркнул, что руководствуясь этой логикой, можно передать египетские экспонаты Британского музея Каиру, и это будет даже более обоснованно, чем в случае со скифским золотом.

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