В России может быть создан публичный реестр педофилов

В России в скором времени может быть создан публичный реестр лиц, которые совершили преступления сексуального характера против детей.

Данное предложение выдвинула уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ. По ее мнению, реестр необходим для того, чтобы педофилы не попадали в учебные заведения и не вступали в контакт с несовершеннолетними.

Кузнецова заметила, что люди, которые так или иначе столкнулись с данной страшной проблемой и внимательно проанализировали законодательство, сделали вывод, что это наиболее эффективный метод борьбы с преступниками.