Две столицы - основная и культурная - дружат

Общего между нашими двумя городами очень много. Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И, несмотря на кажущуюся вечную конкуренцию, две столицы - обычная и культурная - дружат.

Символ этой дружбы может появиться на пересечении Московского проспекта и Авиационной улицы в Санкт-Петербурге. Проект такого памятника и место для его установки обсуждали на заседании Общественного совета Московского района.

- Установка памятника приурочена к 100-летию района, - сообщили в пресс-службе районной администрации. - Его автор - заслуженный художник России архитектор Вячеслав Бухаев.

По задумке, Северную столицу будет символизировать "поребрик" из серого, как небо над городом, гранита. Первопрестольную - "бордюр" из розового гранита.

- Украшениями поребрика и бордюра служат две веселые рожицы - "смайлики" - которые передают ощущение доброго и веселого настроения, - сообщили в администрации Московского района. - Экспозиция будет выполнена за счет привлеченных внебюджетных средств.

"Поребрик здесь, бордюр в столице. Давайте вместе веселиться", - так архитектор представил обсуждаемый памятник.