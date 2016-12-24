Две столицы - основная и культурная - дружат
24 декабря 2016, 10:33 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Общего между нашими двумя городами очень много. Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И, несмотря на кажущуюся вечную конкуренцию, две столицы - обычная и культурная - дружат.
Символ этой дружбы может появиться на пересечении Московского проспекта и Авиационной улицы в Санкт-Петербурге. Проект такого памятника и место для его установки обсуждали на заседании Общественного совета Московского района.
- Установка памятника приурочена к 100-летию района, - сообщили в пресс-службе районной администрации. - Его автор - заслуженный художник России архитектор Вячеслав Бухаев.
По задумке, Северную столицу будет символизировать "поребрик" из серого, как небо над городом, гранита. Первопрестольную - "бордюр" из розового гранита.
- Украшениями поребрика и бордюра служат две веселые рожицы - "смайлики" - которые передают ощущение доброго и веселого настроения, - сообщили в администрации Московского района. - Экспозиция будет выполнена за счет привлеченных внебюджетных средств.
"Поребрик здесь, бордюр в столице. Давайте вместе веселиться", - так архитектор представил обсуждаемый памятник.
Если вдаваться в подробности о разнице между бордюром и поребриком, то можно обратиться к ГОСТу. Различия эти не столько лингвистические, сколько технические. Бордюр укладывается вровень с какой-либо поверхностью, у поребрика же наличествует возвышение над дорогой. Соответственно в том или ином городе укладка камня имеет свои особенности.
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