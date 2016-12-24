В Чебоксарах новорожденная девочка получила необычное имя

В Чебоксарах счастливые родители решили дать своей новорожденной дочке необычное, "цветочное" имя.

Малышку было решено назвать Виолеттой, что в переводе с латинского языка означает "фиалка". В ЗАГСе Ленинского района отметили, что это имя более распространено в Италии и Франции, также встречается в Северной и Южной Америке, однако в России детей так нарекают редко.

Интересно, что за последние четыре года всего лишь четыре семьи решили дать своим новорожденным дочерям звучное имя Виолетта.