В ХМАО ветерана ВОВ оставили без жилья

Бывшая сотрудница Росреестра Югры попала под суд. Следствие считает женщину виновной в халатном отношении к своим рабочим обязанностям, в результате чего ветеран ВОВ остался без крыши над головой.

Следствие выяснило, что подозреваемая, будучи госрегистратором Сургутского отдела, выдала одному из жителей поселка Солнечный документы на право собственности квартиры, половина которой по праву принадлежала ветерану ВОВ. В итоге На бывшую чиновницу заведено уголовное дело.выяснило, что подозреваемая, будучи госрегистратором Сургутского отдела, выдала одному из жителей поселка Солнечный документы наквартиры, половина которой по праву принадлежала ветерану. В итоге ветеран остался без квартиры. Жилье стало полностью принаделжать сыну умершей супруги ветерана.

Работница Госреестра не провела должную экспертизу документов на квартиру, то есть проявила халатность.