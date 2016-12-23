Юрий Лужков сам рассказал, почему его госпитализировали

Слухи о клинической смерти бывшего мэра Москвы сильно преувеличены, - так можно сформулировать возмущение Юрия Лужкова тем, что пишут некоторые СМИ о его госпитализации. Лужков планирует вскоре выписаться.

Лужков не перенес, у Никакой "клинической смерти"не перенес, у бывшего главы города воспаление легких и сильная усталось, пишет "МК".

Лужков обещает через пару дней покинуть больницу. Слова о том, что бывший градоначальник якобы пережил клиническую смерть, Лужков назвал "полным бредом".

воспаление легкого из-за инфекции, так что с лечением все ясно. В клинике Лужкова обследовали, обнаруживиз-за инфекции, так что с лечением все ясно.

Через два дня Лужков планирует выписаться из больницы, чтобы посетить концерт своего друга Михаила Турецкого.