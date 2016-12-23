Томинский ГОК предлагает прекрасные условия работы

По данным Русской медной компании, в отдел приема персонала для Томинского ГОКа уже подано порядка пяти сотен резюме.

Как рассказала вице-президент РМК по кадровой и социальной политике Анна Шабарова, резюме подали очень много специалистов высокого класса.

Отметим, что Томинский ГОК нуждается в 1200 работниках 125 разных специальностей. Обязательно потребуются водители самосвалов и экскаваторов, машинисты буровых установок, слесари-ремонтники, механики, инженеры, операторы пульта управления и другие специалисты.

Южноуральцы с удовольствием отправляют резюме в эту крупную организацию, которая предоставляет прекрасные условия труда. Заработная плата составит в среднем порядка 4о тысяч рублей, что больше средней по Южному Уралу на 13 тысяч рублей. Кроме того, компания обеспечит хороший соцпакет, компенсирует транспортные расходы и предоставит жилье работникам вахтовым методом. Также предусмотрены премии и другие доплаты.

Как и обещали в РМК раньше, преимущественное право на работу будут иметь жители близлежащих населенных пунктов: Томино, Коркино и Копейска. А работники Коркинского угольного разреза смогут пройти курсы по повышению квалификации и смогут быстро устроиться на похожую работу.

Анна Шабарова уточнила, что собеседования по приему на работу в РМК начнутся сразу после того, как будет сформировано штатное расписание.