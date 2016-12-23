Путин требует относиться к животным по-человечески

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции призвал по-человечески относиться к животным.

Президент поддержал ужесточение нормативного регулирования в сфере защиты животных, но отметил, что это должно быть в разумных пределах. Путин подчеркнул, что у владельцев питомцев есть права, а гуманитарные вопросы, которые связаны с нормальным, а не скотским отношением к животным, - это принципиально иная область регулирования.

В настоящий момент, по словам политика, проходит обсуждение ужесточения ряда законодательных норм и нормативного регулирования в вопросах отношения к животным.