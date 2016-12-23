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Голосуем за ветерана ВОВ Анатолия Михайловича Терехова

23 декабря 2016, 14:55 [ «АН-Волгоград» ]

Голосуем за ветерана ВОВ Анатолия Михайловича Терехова

 

Департамент образования Кемеровской области выдвинул на присвоение звания «Народный герой Кузбасса» кандидатуру ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Терехова. Анатолий Михайлович известен волгоградцам тем, что неоднократно привозил в город-герой саженцы кедров. Впервые кедровая аллея была высажена в 2009 году на Мамаевом кургане. В 2016 году ветеран вновь приехал в Волгоград со своей благородной миссией. Высаживая деревья, он увековечивает память погибших в годы войны кузбассовцев. Делает это исключительно на свои пенсионные сбережения. Проголосовать за ветерана можно уже сейчас, отправив на бесплатный номер 3434 смс-сообщение: инициатива 8.

16 мая 2016 года в Волгоградском государственном аграрном университете у памятника 35-ой гвардейской стрелковой дивизии появились новые деревья. Они были высажены в торжественной обстановке в честь воинов-сибиряков, погибших в Сталинградской битве. Саженцы кедров привез из Кемерово ветеран ВОВ Анатолий Терехов. Более 30 лет Анатолий Михайлович ездит по городам России и бывшим союзным странам и высаживает деревья в память о жертвах Великой Отечественной. Оставить подрастающему поколению живую память о тех, кто пал, сражаясь за Родину,– дело жизни Анатолия Михайловича Терехова.

Акция в поддержку народного героя продлится до 9 января 2017 года.

Проголосовать за Анатолия Михайловича Терехова можно, отправив на бесплатный номер 3434 смс-сообщение: инициатива 8.

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