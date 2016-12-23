«Уральские пельмени» дали в Челябинске предновогоднее представление

Благотворительное юмористическое шоу «Уральских пельменей» прошло в Челябинске 21 декабря благодаря спонсорской помощи Русской медной компании.

На праздничное шоу, в котором были как давно известные, так и новые номера, абсолютно бесплатно попали талантливые молодые люди, отличники учебы, спортсмены и представители социально-незащищенных слоев.

- Русскую медную компанию и известную команду КВН «Уральские пельмени» уже время связывают теплые дружеские отношения, – пояснил советник президента Русской медной компании Анатолий Еремин. - Впрочем, как и с Челябинской областью, где расположены основные производственные активы компании. В преддверии новогодних праздников мы решили поделиться настроением праздника с челябинцами.