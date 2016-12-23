Путин прокомментировал убийство посла Андрея Карлова

В пятницу, 23 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал в рамках ежегодной пресс-конференции убийство посла Андрея Карлова во время открытия выставки в Анкаре.

По мнению главы государства, гибель посла на служебном посту является покушением на Россию, а также на российско-турецкие отношения. Как заявил сегодня Путин, ранее он не поддерживал предположение о том, что российский самолет был сбит без приказа властей Турции, однако теперь он начинает менять свою позицию.

Президент России также задумался о том, кто является истинным организатором убийства Карлова, однако он не желает переводить на кого-либо стрелки и обвинять людей бездоказательно.