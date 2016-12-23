Путина спросили, как он ощущает себя в кресле самого влиятельного человека мира

На большой пресс-конференции с Владимиром Путиным журналисты затронули тему президентских выборов в США, а также победу Дональда Трампа.

Российский лидер отметил, что Демократической партии стоило бы научиться уметь проигрывать с достоинством, а не пытаться сваливать свои неудачи на внешние факторы. Также он еще раз прокомментировал обвинения в адрес России. Путин отметил, что демократы проиграли не только во время голосования за президента США, но и во время выборов в Сенат и Конгресс. В этом тоже виновата Россия? Или, может, что-то не так в самой действующей администрации, интересуется Путин.

В рамках вопроса о президентских выборах в США журналисты спросили российского лидера, как он чувствует себя в кресле самого влиятельного человека в мире. Подразумевается поддержка, которую получает президент не только от российского, но и от американского народа. Отвечая на заданный вопрос, Путин отметил, что это не только его заслуга.

Президент добавил, что россияне выступали за Дональда Трампа. И тот факт, что он победил, свидетельствует о совпадения взглядов американцев и российских ценностей. Владимир Путин выразил надежду на конструктивные взаимоотношения двух стран в будущем.