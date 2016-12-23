В четверг в библиотеке имени Герцена прошел настоящий праздник. В канун Нового года семьдесят учеников различных школ Кировской области вступили в Российское движение школьников.

РДШ с момента своего появления тесно сотрудничает с фестивалем «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которой является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. За это время появилась масса совместных проектов, направленных, прежде всего, на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Как признаются ребята, вступающие РДШ, завязывание галстука — трогательный и волнующий момент.

- Я очень волновался и переживал, — говорит Глеб, ученик пасеговской школы. – Но теперь испытываю большую гордость за то, что вступил в РДШ. Это новый этап в жизни школьников. Для кого-то принятие в РДШ — повод для гордости, для кого-то возможность реализовать свои идеи и начинания.

- Я испытываю огромную гордость и радость, ведь передо мной открывается столько дорог и столько новых возможностей, — восклицает Анна из Слободского. — Я могу участвовать в различных конкурсах и проектах РДШ и фестиваля «Гринландия».

- Приятно, что Кировская область — на сегодняшний день входит в пятерку лучших в России, — рассказывает Елена Белорыбкина координатор движения в регионе. — На официальном сайте РДШ зарегистрировано уже более тысячи учеников Кировской области.

В рамках мероприятия начала свою работу фотовыставка «Я люблю Гринландию». Благодаря тому, что все больше школьников присоединяются к патриотическому движению фестиваля, «Гринландия» становится моложе. Она дает возможность детям раскрыть свои таланты. В декабре был объявлен конкурс социальных роликов. И первая конкурсная работа поступила буквально через несколько дней. Ученицы 7-го класса средней школы поселка Заря Опаринского района побывали на познавательной экскурсии в областном центре и сняли о своей поездке целый фильм. А музыкальной темой для него стала песня «Тихая Родина» лауреата «Гринландии», художественного руководителя Заринского центра культуры и досуга Юрия Забродина.

Проявить свои таланты могут и все остальные. Все подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте Гринландии.