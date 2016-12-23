Путин заявил, что не разговаривал с Улюкаевым

В рамках ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин коснулся темы коррупции и громких дел в этой сфере.

Глава государства заявил, что не разговаривал в бывшим главой МЭР Алексеем Улюкаевым, который подозревается в получении взятки в размере 2 млн долларов. Путин подчеркнул, что материалов, предоставленных следствием, вполне достаточно для того, чтобы отстранить экс-министра от должности в связи с утратой доверия.

Президент России призвал общественность не делать поспешных выводов относительно дела Улюкаева и дождаться официального решения суда по данному вопросу.