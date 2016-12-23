ВКС РФ получили на вооружение четыре бомбардировщика Су-34

Воздушно-космические силы РФ получили на вооружение бомбардировщики Су-34.

Источник в силовых структурах региона отметил, что четыре самолета вылетели сегодня с аэродрома Новосибирского авиационного завода, который находится в составе холдинговой компании "Сухой". Бомбардировщики Су-34 взяли курс на военный аэродром в районе Читы, передает "Газета.Ru".

После того, как экипаж отдохнет и произойдет дозаправка самолета, воздушное судно направится на аэродром постоянного базирования. Предполагается, что это произойдет завтра.