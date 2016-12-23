В местах проведения новогодних гуляний в Москве запретят продажу спиртного

На всех московских площадках, где в этом году будут проходить массовые новогодние гуляния, запретят продажу алкоголя.

Уточняется, что нельзя будет купить даже слабоалкогольные напитки и пиво в любой емкости. Также временный запрет будет наложен на продажу прохладительных напитков в стеклянной таре.

Как говорится на официальном сайте столичной мэрии, изменить правила продажи спиртного следует тем предпринимателям, чьи точки расположены в непосредственной близости от мест проведения народных гуляний, детских елок, а также рядом с городскими парками.