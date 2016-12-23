В России прокомментировали просьбу США отменить закон «об иностранных агентах»

В России ответили на призыв США отменить закон «об иностранных агентах». Америке предложили отказаться от подобных правовых норм в своей стране, а потом уже требовать это от других.

Сенатор Алексей Пушков считает, что США необходимо показать пример отказа от такого закона. А то как-то странно получается. У России требуют отменить закон, а сами почему-то от него не отказываются, заявил Пушков.

Напомним, что накануне Госдеп США обратился к РФ. Он призвал Россию наложить «вето» на закон «об иностранных агентах». Департамент объяснил свою просьбу тем, что данная правовая норма мешает развитию демократических структур в стране.