Забавный ролик, который выложил один из пользователей Сети, моментально набрал немалую популярность. Менее чем за неделю видео посмотрели свыше пятисот тысяч раз.

Камера запечатлела, как африканский серый попугай воспроизводит сигнал поисковика. Хозяйка птицы произносит слова «О'кей, Google». Затем следует звук, который обычно издает поисковая система. Вот только компьютер тут совершенно не при чем. Сигнал имитирует пернатый.

Отмечается, что данная разновидность попугаев славится своими незаурядными способностями. Птицы могут хранить в памяти свыше полутора тысяч различных слов.