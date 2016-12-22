Минтруда РФ: Пенсии больше уменьшаться не будут

Как бы ни падал прожиточный минимум, пенсии меньше не станут. Государство заложило на социальные доплаты в 2017 году 6,4 млрд. рублей. Об этом 22 декабря заявил министр труда и социальной защиты.

Максим Топилин заверил, что с 2017 года, что бы ни случилось в экономике страны, пособия для пожилых людей меньше не станут, пишет "Российская газета".

закон "О государственной соцпомощи". От негативной зависимости пенсий от величины прожиточного минимума избавит обновленный"О государственной соцпомощи".