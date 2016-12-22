МИД РФ прокомментировал исключение Савченко из делегации Украины

Официальный представитель МИД России прокомментировала исключение Надежды Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Напомним, что ранее данное решение приняла Верховная Рада.

Мария Захарова недоумевает, почему Ассамблея до сих пор молчит. Ведь это произошло накануне зимней сессии ПАСЕ. К тому же Ассамблея очень активно следила за «делом Савченко» и не уставала давать комментарии.

Мария Захарова спрашивает в соцсетях, почему ПАСЕ не проронила ни слова. Может быть, закончилась краска для плакатов или деньги на постановочные акции? А, может, просто все в шоке от проявлений демократии на Украине?

При этом представитель российского МИД напоминает, что «незалежная» требовала освободить Савченко, когда та находилась в России, ссылаясь на ее членство в ПАСЕ. А теперь, когда депутат вернулась на Родину, все изменилось.