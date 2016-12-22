Отец Карауловой рассказал о своем отношении к приговору суда

Отец Варвары Карауловой, которую приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за попытку примкнуть к ИГ (организация, запрещенная на территории РФ), прокомментировал вердикт суда.

Мужчина напомнил, что его дочери было всего лишь девятнадцать лет, когда ее задержали. Отец подсудимой считает, что будучи, по сути, ребенком, она делала и говорила то, что просили взрослые. В итоге, по мнению отца, Варвара Караулова оговорила себя, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина заявил, что его дочь начала рассказывать правду, лишь когда за ее дело взялись адвокаты. Последние, кстати, не согласны с приговором и планируют подать апелляцию.