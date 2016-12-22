В правительстве снова придумали, что запретить в результате инцидента

О том, что аптечную настойку боярышника и валокордин будут продавать только в аптеках и только по рецептам, заявил сегодня вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин, курирующий торговлю алкоголем.

Кроме того, он предложил уменьшить тару, в которой продаются названные средства. «Зачем это (спиртосодержащие настойки) в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно», - заявил Хлопонин. По его словам, валокордина достаточно выпить по от 4 до 40 капель для получения лечебного эффекта, а четыре тысячи капель ни к чему.

На сегодняшний день в Иркутске погибли более 70 человек в результате отравления лосьоном для ванн «Боярышник», одноимённым с лекарственным препаратом, продаваемым исключительно в аптеках в пузырьках по в 25 мл, причем часто с ограничениями по отпуску в одни руки. Случаев отравления им не зафиксировано ни разу, так же как и валокордином, изначально позиционирующимся именно как капли для сердца и продаваемым в таре объёмом не более 50 мл.

На лосьон для ванн, изначально не предназначенный для приема внутрь, оба лекарственнхе средства не похожи даже внешне. Как прокомментировал заявление Хлопонина руководитель проекта Здоровье Mail.Ru Евгений Паперный, имитация бурной деятельности никак не поможет решить исходную проблему, а вот тем, кто привык лечиться спиртосодержащими средствами, жизнь затруднит.

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