На Дону возобновилось погашение задолженности по зарплате горнякам «Кингкоула»

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева ОАО «Региональная корпорация развития» начала производить выплаты задолженности по заработной плате работникам группы компаний ООО «Кингкоул».

Первые 100 выплат на сумму более 1 млн рублей направлены работникам угольной компании «Алмазная» за июнь 2015 года. Направлены выплаты по спискам, предоставленным в октябре конкурсными управляющими и согласованными министерством труда и социальной защиты Ростовской области. Всего в списке зафиксировано около 1000 человек на получение выплат на общую сумму около 14 млн рублей.

Схема выплат, принятая летом 2016 года, остается прежней: списки работников будут предоставляться конкурсными управляющими и согласовываться региональным министерством труда и социальной защиты. Предполагаются выплаты работникам трех угольных предприятий: ОАО «УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит» и ЗАО «Ростовгормаш». Планируется, что общая сумма выплат составит 50 млн рублей.

В целях согласованной и планомерной работы по финансированию задолженности идет работа по подписанию соглашений между конкурсными управляющими и Региональной корпорацией развития.

Напомним, к концу лета 2016 года задолженность ГК «Кингоул» перед более 2000 работниками превышала 300 млн рублей.

25 августа началось погашение долгов перед шахтерами за счет средств ОАО «Региональная корпорация развития». На эти цели планировалось направить до 50 млн рублей.

Политолог Сергей Смирнов:

- От протестных акций деньги в бюджете не появятся. Ситуацию с «Кингкоулом» все и так знают. Но, если бы можно было не обращать внимания на финансовую дисциплину, нецелевое использование бюджетных средств, проблему решили бы уже давно. Просто взять из бюджета деньги и отдать их на погашение зарплаты, ни перед кем не отчитываясь, нельзя. Это не личный карман. Вопрос решался постоянно, необходимо было вносить изменения в определенные финансовые документы. Более того, сейчас на федеральном уровне планируется внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить подобные случае в будущем. Это не быстрый вопрос. И пикеты на Горбатом мосту и стучание касками ничего не дадут.

Губернатор не обязан решать проблемы сотрудников частной компании. Однако, если нормальный человек видит, что другой тонет, он, естественно, бросится его спасать, даже если он не спасатель и это не записано в его должностных обязанностях. Так и наша власть помогает бывшим работникам «Кингкоула» не потому, что обязана это делать, а потому что могла. Это проявление доброй воли и человечности.

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