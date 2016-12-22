Керченский чиновник, задержанный за получение взятки, был “под кайфом”

Стали известны подробности о деле замглавы Керченского комбината благоустройства, подозревающегося в получении взятки. Как выяснилось, в момент своего задержания он находился под воздействием наркотиков.

Как сообщает “АН-Керчь” со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции обратили внимание на неадекватное поведение задержанного. Проведенная экспертиза подтвердила наличие в его крови наркотиков.

Задержанный заместитель главы администрации города Богдан Жорняк тоже вел себя неадекватно, однако отказался пройти процедуру медицинского освидетельствования. За это он был помещен под арест на пять суток.

Накануне при получении третьей части взятки общей суммой 380 тысяч рублей были задержаны замглавы Керченского комбината благоустройства и другой замглавы администрации - Олег Шевченко. Жорняк был задержан немного позже.

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