Воспитательницу детсада осудили за распространение детской порнографии

Российский суд приговорил жительницу Екатеринбурга к пяти месяцам отбывания в колонии. Так воспитательницу детсада решили наказать за репост в соцсетях.

Девушка нашла в Интернете видео, на котором запечатлен момент издевательств воспитателей над одним из детей в китайском лагере. При этом ребенок был обнажен. Будучи матерью 3-летнего мальчика, девушка не осталась равнодушной к увиденному и сделала репост, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В итоге любительницу шокирующих видео обвинили в том, что она распространяет детское порно. При этом китайский суд вынес еще более жесткое решение, приговорив девушку к заключению на шесть месяцев. Кстати, обвинение ходатайствовало, чтобы отбывание в колонии заменили исправительными работами.