Перевозчики Екатеринбурга просят поднять цену проезда

Вслед за екатеринбургским метрополитеном поднять стоимость проезда собираются и другие муниципальные перевозчики, сообщает пресс-служба «Фонда содействия развитию регионов».

Напомним, около двух недель назад руководство метрополитена обратилось в свердловскую Региональную Энергетическую Комиссию (РЭК) с обоснованием повышения цены проезда в метро до 35 рублей. Вслед за ним в РЭК обратились и другие перевозчики. В наземном транспорте проезд может увеличиться с 26 до 32 рублей.

— Транспортные компании, в первую очередь, муниципальные, мягко говоря, заелись, — заявил глава «Фонда содействия развитию регионов» Владимир Коньков. — В стране финансовый кризис, люди теряют работу, уровень доходов населения падает, а они вновь заявляют о повышении стоимости проезда. Было бы понятно, если просьба соответствовала уровню инфляции. Но нет же, муниципальные транспортные предприятия хотят гораздо больше. Шесть рублей от 26 рублей это 23%. Между тем, инфляция в 2016 году в России составит 5,76%. Почувствуйте разницу, как говорится.

При этом, по мнению Конькова, уменьшить свои убытки транспортные компании могут за счет собственных резервов.

– В первую очередь, муниципальные транспортные предприятия должны сами заниматься продажей рекламы на своих объектах. Ведь это более чем миллиардные доходы в год! Например, размещение одного объявления во всех вагонах метро у посредника РА «Метро 2000» стоит от 33 360 рублей до 188 700 рублей в месяц, секунда видеорекламы — 1300 рублей. Кроме того, есть стенды над эскалаторами, реклама на станциях и наклейки на самих вагонах. Тоже самое и в автобусах, трамваях, троллейбусах, – говорит он.

Также Владимир Коньков указал на то, что ЕМУП МОАП ежегодно теряет около миллиона рублей за счет утечки воды из ветхой противопожарной системы. Кроме того, Коньков напомнил, что «пропавший» со счетов МУП МОАП миллиард рублей так и не найден.

– Жители Екатеринбурга, узнав о требовании екатеринбургских перевозчиков, организовали сбор подписей против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Поддерживаю всеми руками данную инициативу и готов лично подписаться, – резюмировал он.