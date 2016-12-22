В четверг, 22 декабря, стало известно, что Спецстрой России было решено упразднить.

Об этом сегодня заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии военного ведомства. Как сообщает ТАСС, Спецстрой ликвидируется, а вместо него создаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые будут решать задачи строительства исключительно специальных объектов Минобороны.

Слухи об этом еще раньше просочились в СМИ, однако в Кремле эту информацию категорично опровергали.

Сецстрой возводил стратегически важные для страны объекты, включая скандально известный космодром "Восточный", в отношении которого расследуются более 30 уголовных дел, связанных с присвоением госсредств, растратой и мошенничеством.