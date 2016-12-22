В храме Христа Спасителя началась церемония отпевания посла Андрея Карлова

Днем в четверг, 22 декабря, патриарх Московский и всея Руси Кирилл приступил к церемонии отпевания погибшего в Турции посла Андрея Карлова.

Траурное мероприятие проходит в храме Христа Спасителя, где собралось множество людей в черном. Практически все они держат в руках горящие свечи и внимательно наблюдают за тем, как патриарх Кирилл проводит отпевание, передает сегодня портал Life.

Ранее сегодня в здании Министерства иностранных дел РФ состоялась гражданская панихида по Андрею Карлову. На церемонии присутствовали родные и близкие погибшего, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.