Госдума может запретить осквернение произведений искусства

За последние два года в России были сорваны по разным причинам десятки культурно-массовых мероприятий, утверждают авторы законопроекта о взысканиях за осквернение произведений искусства, поступившего в Госдуму.

Ужесточение взысканий за срыв выставок, представлений и концертов, порчу демонстрируемых произведений искусства предложила группа депутатов, среди которых руководитель комитета по культуре ГД Станислав Говорухин. В числе примеров приводятся последние скандальные акции самозваных «активистов» на выставках в Центре фотографии им. братьев Люмьер и в Манеже, на спектакле «Идеальный муж» в МХТ им. Чехова…

Если закон будет принят, то умышленная порча произведений (если действие не попадает под уголовную статью) или воспрепятствование мероприятию обойдётся инициатору в сумму от 30 до 50 тысяч рублей или 120-часовые обязательные работы. В случае рецидива или прерывания представления штрафы фактически удвоятся.