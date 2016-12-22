Памятная доска в здании МИД пополнилась еще одной фамилией

В четверг, 22 декабря, имя погибшего в Анкаре российского посла Андрея Карлова было увековечено на памятной доске в здании Министерства иностранных дел России.

Дипломат был застрелен 19 декабря во время открытия выставки в Турции. Как сообщает сегодня ТАСС, памятная доска посвящена сотрудникам МИДа, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Ее можно увидеть в вестибюле центрального здания внешнеполитического ведомства, где в настоящий момент проходит церемония прощания с Андреем Карловым.

В частности, на доске высечены имена погибшего в авиакатастрофе в 1996 году главы представительства ООН в Белграде Юрия Мякотных и второго секретаря посольства РФ в Никарагуа Юрия Трушкина, который погиб в результате покушения в Гватемале также в 1996 году.