Пересадки криминальные и ротационные

Кадровые перетряхивания, происходящие в Волгограде в последние полгода, продолжаются. Тектонические подвижки коснулись на этот раз состава обеих дум: областной и городской. В первой они по большей части ротационно-плановые, во второй – внепланово криминальные.

Областное собрание «обновилось» двумя вице-спикерами и шестью председателями комитетов и комиссий. Собственно, лица это не новые, а давно известные: кто-то пошёл по кругу, как в детсадовской игре со стульчиками, а кто-то подпрыгнул чуть повыше. По крайней мере, ему так видится.

Заместителями председателя облдумы стали Ирина Соловьева и Сергей Булгаков. Кресла им освободили ушедший в Госдуму Владимир Плотников и Станислав Коротков. Последнего настигло проклятие волгоградских политиков - итальянский вояж, в который Коротков отправился, чтобы отпраздновать своё 47-летие. Хотя размах праздника был скромным – Коротков всего лишь выложил в соцсеть фотографии торта, к тому же скрыл кадры настройками приватности, чтобы видеть их могли только друзья. Но какой-то друг оказался вдруг и стукнул, что тортик из трехзвёздного мишленовского ресторана, выложив фото в публичное пространство. В итоге пришлось Короткову написать заявление по собственному и уйти с должности вице-спикера. Но рядовым депутатом он всё же остался. Второе же его кресло председателя комитета по бюджету и налогам перешло Илье Кошкарёву.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности возглавил Руслан Шарифов. Юрий Корбаков стал председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству.

Комитет по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму доверили Николаю Лукьяненко, как самому отзывчивому и доступному депутату. Многие отмечают, что с Лукьяненко можно легко связаться и вступить в диалог через соцсети. Хотя и Татьяна Цыбизова живо откликалась на виртуальные вопросы, пока не стала кандидатом в госдумовские депутаты. И конечно, главное для нового председателя комитета - не выкладывать фотографии со своих праздников. От греха и друзей подальше. Только кто же тогда поверить, что он настоящий? Официозные аккаунты обычно ведут помощницы.

Ещё один гуманитарный комитет - по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики возглавил Александр Осипов, передав комиссию по вопросам регламента и депутатской этики в руки члена КПРФ Евгения Шаманаева. Это можно считать понижением - ведь до этого депутату-коммунисту был поручен важный комитет по ЖКХ и строительству.

Но если перетасовки руководящего состава областной думы – дело внутренней кухни, разве что с частичным вмешательством большого половника, то щедрую щепоть соли в кашу гордумы добавили правоохранительные органы. В совершении крупного мошенничества в составе преступной группы подозреваются депутаты волгоградской городской думы Алексей (Владимирович) Зверев и Евгений Щур, а так же их бывший коллега - экс-депутат городской думы Федор Литвиненко. Им инкриминируют масштабные махинации со страховыми выплатами за фиктивные ДТП.

И хотя на время следствия депутатский статус у двоих обвиняемых пока сохраняется, партия «Единая Россия», членом которой являлся Евгений Щур, приостановила ему членство.

Ожидается, что спираль мошеннических схем начнет раскручиваться и дальше. Ведь такой преступный бизнес не смог бы существовать без более высоких покровителей: как в административных структурах, так и в силовых.

Софья СОРОКА