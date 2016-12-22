В Кремле усомнились во вменяемости автора статьи в NY Daily News об убийстве посла

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью, опубликованную ранее в газете New York Daily News. По его мнению, написать ее мог только человек с извращенными представлениями о добре и зле.

Говоря о статье, Песков предположил, что автор скандальноого материала относится к категории “не совсем вменяемых” людей, которые отличаются извращенным пониманием понятий “хорошо” и “плохо”. Эти люди, по словам пресс-секретаря, не стоят упоминаний о них и не достойны какой-либо памяти.

Немногим ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД потребовал извинений от редакции газеты за опубликованный материал.

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