Сын православного активиста похоронен в Новокузнецке

Константин Задоя, 21-летний сын новосибирского православного активиста Юрия Задои, был похоронен в Новокузнецке 21 декабря. О причинах его гибели станет известно после заключения судебно-медицинской экспертизы.



Труп студента НГМУ Константина Задои с признаками асфиксии был найден в съемной квартире на Красном проспекте вечером 19 декабря. По предварительным данным, парень покончил жизнь самоубийством. Точную причину смерти можно будет назвать только после заключения судебно-медицинской экспертизы, было проведено вскрытие, уточнила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. 21 декабря Константин Задоя был похоронен в Новокузнецке.



Константин и его сестра Мария после окончания школы в Новокузнецке поступили в новосибирские вузы, Константин в НГМУ, Мария в СГУПС. Поначалу они жили у отца Юрия Задои, но его отношения с детьми не сложились. Минувшим летом дело дошло до того, что Задоя-старший отправил своего сына против его воли на лечение в психиатрическую больницу.



Константин говорил, что причины конфликта кроются в навязыванию ему воли отца. «Отец — фанатик православный и пытался заставить меня поститься, ходить в церковь и на его православные митинги, — рассказывал он «Открытой России». — У меня другие интересы. Конфликт постепенно нарастал. В последний раз, когда мы поссорились, я разбил стекло, и он решил, что это удобный момент, чтобы отправить меня в "дурку". Раньше он никогда мне этим не угрожал».

продолжение материала на портале "НДН.ИНФО" 22.12.16