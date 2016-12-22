Сегодня День зимнего солнцестояния - жизнь начинается заново

В северном полушарии зимнее солнцестояние ежегодно происходит 21 или 22 декабря - именно тогда наблюдаются самый короткий день в году и самая длинная ночь.

В этот день наступает астрономическая зима. Наши предки по зимнему солнцестоянию судили о будущем урожае: если на деревьях иней, то зерна будет очень много. Сейчас считается, что 21-22 декабря - это день Силы, поскольку все старое и плохое "обнуляется". Человек должен отпустить злость, предательство, обиды, грусть, и тогда в будущий год он вступит с новыми силами, целями и мечтами.

Чтобы все получилось, надо приложить усилия и волевым приемом завершить предыдущий цикл своей жизни и начать другой.