Гумконвой в Донбасс от Деда Мороза

59-я колонна гумпомощи от МЧС России выехала сегодня в Донецк и Луганск. Она привезёт не только лекарства, продукты и самые необходимые в быту вещи для жителей, но также подарки детям к Новому году.

Выехавшая из посёлка Ковалёвка Ростовской области колонна состоит из четырёх десятков автомашин, везущих около 400 тонн грузов. По пути гумконвой разделится и пройдёт через два пропускных пункта – «Донецк» и «Матвеев курган», где кузова осмотрят российские и украинские таможенники.

Сообщается, что с августа 2014 года только МЧС России отправило в Донбасс предыдущими колоннами более 65000 тонн гуманитарных грузов. Вопреки обвинениям со стороны Украины, таможенники и международные наблюдатели не заметили в пресловутых белых фургонах ни вооружения, ни боеприпасов.

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