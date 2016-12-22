Все меньше времени остается до Нового года. На центральных площадках, возле предприятий и торговых центров установлены елки, во дворах появились снежные городки, и весь город, как по волшебству, облачился в сверкающий наряд.

О том, как проходит подготовка к праздникам и какие сюрпризы ждут кировчан в длинные выходные дни, корреспондент «АН» поговорил с главой города Кирова Валерием Владыкиным.

– Валерий Николаевич, расскажите, как в этом году украшали город?

– В этом году наш город особенно красив, это отмечают и кировчане, и гости Кирова. Но это заслуга не только городских властей, но и всех жителей областного центра. Инициативу украсить улицы к празднику поддержали более 700 малых и крупных предприятий города. Все они оформили фасады и территории новогодними огнями, елками и яркими украшениями. Также активно подключились детские сады и школы, ТСЖ, ТОС и просто неравнодушные кировчане. Общими усилиями нам удалось придать городу яркий и праздничный вид.

– Хотелось бы узнать, как будет украшена главная площадь города.

– Театральная площадь в канун 2017 года оформлена в стиле «Волшебника Изумрудного города». Первые новогодние атрибуты на главной площади города появились уже к 10 декабря – дню празднования 80–летия Кировской области. Традиционно центральное место занимает главный атрибут праздника – новогодняя ель. Рядом установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Любители традиционной зимней забавы смогут покататься с большой горки с пятью разными скатами, малышам придется по душе ледяной лабиринт и ледовые тарелки. В стиле «Волшебника Изумрудного города» выполнена и подсветка Театральной площади: ледо

вые конструкции переливаются белым и зеленым. Фонтан в сквере украсила полюбившаяся кировчанам конструкция «Новогодний шар». Вообще, горожане высоко оценили концепцию, дизайн и исполнение новогоднего городка и праздничных конструкций в этом году. Напомню, что официальное открытие новогоднего городка и главной елки в Кирове запланировано на 23 декабря.



– Новогодние выходные дни – это время семейного отдыха, дружеских встреч и общения. Где кировчане смогут их провести?

– Жителям и гостям города мы предлагаем на время оторваться от телевизоров и активно, весело и с пользой провести 9 выходных дней в атмосфере новогоднего веселья. Для активного и полезного отдыха во всех районах будет функционировать около 20 катков и хоккейных площадок, а также в парках и скверах проложены лыжни. Для любителей покататься на коньках открыты пункты проката. Главный каток мы залили на Театральной площади. Днем здесь будет музыкальное сопровождение. Также планируются выступления фигуристов, организация спортивных мероприятий: так, 8 января пройдет «Рождественский турнир по хоккею с мячом – 2017» среди учащихся общеобразовательных школ.

– Не могу не спросить про безопасность. Как будет организована работа спецслужб в новогодние праздники?

– В новогодние праздники в городе Кирове будет организована работа экстренных и аварийных служб: служба спасения, противопожарная служба, ГИБДД, станция скорой медицинской помощи, Роспотребнадзора, «Горэлектросеть», «ККС», единая дежурно-диспетчерская служба города Кирова, Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта и другие. В случае необходимости кировчане смогут обратиться к специалистам за помощью.

– А что для Вас – Новый год и как Вы планируете его встретить?

– Новый год – это всегда надежда. Надежда на лучшее. А еще это возможность поблагодарить тех, кто работал на благо города и горожан, кто помогал сделать жизнь в Кирове интересной, насыщенной и благополучной. Что касается лично меня, то я, как и всегда, встречаю этот праздник дома в узком кругу самых родных и близких людей.

– И последний вопрос. Что бы вы пожелали кировчанам в канун праздника?

– Провожая прошедший год, хочу выразить вам искреннюю благодарность за понимание и поддержку, за все, что мы сумели сделать вместе. Ведь только совместными усилиями мы сможем добиться перемен и сделать Киров городом, в котором хочется жить. Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть в ваших домах царят мир и благополучие! Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

Анастасия УСАНОВА